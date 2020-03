“Les panafricaines” oeuvrent pour une information plus accessible pour les populations du continent

jeudi, 5 mars, 2020 à 19:35

Auteure, photographe, artiste passionnée et véritable globe-trotteuse, Sandrine Beillard n’a eu de cesse de parcourir le monde pour découvrir des contrées lointaines et aller à la rencontre de l’autre. Mais, entre deux voyages, des dépaysements enivrants, la colombe voyageuse, aussi loin qu’elle soit, ne peut résister à l’appel du bercail, le Maroc, pays de ses racines et son havre d’inspiration et de ressourcement.