Les polyphonies médiévales suisses s’invitent au Festival de Fès des musiques sacrées du Monde

jeudi, 30 mai, 2024 à 12:24

Fès – Les célèbres polyphonies suisses du 15ème siècle ont résonné, la soirée de mercredi dans le jardin de Jnan Sbil à l’occasion du 27ème Festival de Fès des musiques sacrées du monde. L’ensemble vocal “Scuola Cantorum Basilensis” de Suisse a fait revivre les chefs-d’œuvre nés à la cour des ducs de Bourgogne.

Ce concert, présenté en collaboration avec l’Ambassade de Suisse au Maroc et la Schola Cantorum Basiliensis de Suisse, a transporté le public au cœur de la polyphonie sacrée du XVe siècle, grâce à une performance exceptionnelle qui a mis en lumière la richesse et l’influence de la musique de l’époque.

L’ensemble, composé de professeurs et d’étudiants talentueux de la Schola Cantorum Basiliensis, a exposé un répertoire captivant qui mettait en avant l’œuvre du célèbre compositeur Gilles Binchois. Sa musique, largement copiée et adaptée par ses contemporains, a profondément marqué la scène musicale bourguignonne.

Le concert a exploré des compositions de Binchois, mais aussi de Zacara da Teramo et Johannes Ciconia, tirées du Codex Krasinski de Cracovie. Ce manuscrit, sauvé miraculeusement de la destruction pendant la Seconde Guerre mondiale, offre un aperçu précieux de la musique sacrée internationale du début du XVe siècle.

Selon Baptiste Romain, professeur et musicien à la Schola Cantorum de Bâle, le concert proposé offrait une immersion dans la musique sacrée polyphonique de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, une période charnière marquant la transition entre ces deux époques majeures.

Accompagné de quatre étudiants de l’institution suisse, avec lesquels ils ont travaillé sur ces répertoires tout au long de l’année, l’ensemble a présenté des œuvres emblématiques de l’essence même de la musique sacrée médiévale.

M. Romain a souligné le lien étroit entre ces pièces et les autres répertoires présentés lors du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, mettant en lumière la riche diversité des expressions musicales sacrées à travers les âges.

Avec leurs performances remarquables, les interprètes ont fait vibrer l’auditorium avec des chants polyphoniques d’une beauté et d’une complexité fascinantes. La précision et la sensibilité des voix ont transporté le public dans un monde de mélodies illustrant l’héritage musical de l’Europe.

Dans une déclaration à la MAP, l’Ambassadeur de Suisse au Maroc, M. Guillaume Scheurer a mis en avant la participation de la Schola Cantorum Basiliensis, institution d’élite spécialisée dans les musiques anciennes, qui a présenté son expertise lors de ce concert exceptionnel.

Il a insisté sur l’ambition de l’Ambassade suisse de participer à ce festival connu bien au-delà des mélomanes et des amoureux du Maroc, mais qui a aussi ses lettres de noblesse en Suisse et dans le monde.

De son côté, Abderrafie Zouiten, président de la Fondation Esprit de Fès, a mis en avant l’engagement du festival pour l’innovation et l’ouverture sur d’autres cultures.

“Cette année, grâce à la contribution de l’Ambassade de Suisse, le festival a accueilli deux ensembles mettant en lumière une facette de la riche culture suisse”’, souligne-t-il.

Il a exprimé l’espoir que cette présence suisse soit renforcée lors des prochaines éditions, perpétuant ainsi l’esprit d’échange interculturel cher au Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival se tient du 24 mai au 1er juin prochain sous le thème “La Quête de l’Esprit Al-Andalus”.

Lors de cette édition, l’Espagne a été choisie comme invité d’honneur pour célébrer les liens historiques et présents qui unissent l’Espagne et le Maroc.

Cette édition, moment privilégié de l’esprit de vivre ensemble, de dialogue et de tolérance, est marquée par une programmation musicale rassemblant plusieurs artistes et troupes des deux pays qui exprimeront à travers leurs fusions et leurs spectacles cette dimension particulière d’ouverture, d’harmonie et de vivre ensemble pour un futur meilleur.

Ce rendez-vous incontournable, qui fait désormais partie des plus grandes manifestations culturelles dans le monde, prévoit de même la participation d’artistes représentant plusieurs pays.

Il s’agit, entre autres, de la chanteuse d’origine syrienne Naïssam Jalal, Nedyalko Nedyalkov Quartet (Bulgarie), Khadija El Afrit (Tunisie), Walid Benselim, Young Musicians european orchestra, et Madalena (chœur féminin), outre des nuits soufies.