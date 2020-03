Les provinces du Sud connaissent un développement exceptionnel qui intègre le concept de durabilité (Conférencier)

jeudi, 5 mars, 2020 à 22:24

Rabat – Les provinces du Sud du Royaume connaissent un développement exceptionnel et inclusif qui intègre le concept de durabilité, a souligné, jeudi à Rabat, M. Henri-Louis Védie, professeur émérite au Groupe HEC Paris et Senior Fellow du Policy Center of the New South.