“Les sentiers de l’indiscipline”, nouvel ouvrage de Driss Ksikes présenté à l’IF de Rabat

samedi, 19 février, 2022 à 9:40

Une journée agricole a été organisée, vendredi, au sein du pavillon marocain à l’Expo 2020 Dubaï, sous le thème “Le Maroc, Royaume du goût et terre d’opportunités”, indique le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.