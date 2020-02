“Les villes marocaines, perspectives régionales”, thème d’un débat à l’Académie du Royaume du Maroc

jeudi, 6 février, 2020 à 18:45

Rabat – Les travaux du colloque international sur “la ville dans le monde musulman: Genèse et mutation” organisé par l’Académie du Royaume du Maroc (ARM) se sont poursuivis jeudi par un débat sur la thématique des “Villes marocaines, perspectives régionales”.

Lors d’un workshop consacré à l’archéologie, il a été question l’examen de l’histoire des villes marocaines antiques et des différentes étapes de l’évolution architecturale et la gestion archéologique de celles-ci, ainsi que la présentation de quelques aspects du phénomène urbain au Maroc durant le Haut Moyen Âge, notamment pendant la période qui s’étale entre le déclin idrisside et l’arrivée des Almoravides.

Dans ce sens, l’expert espagnol Fernando Villada Paredes, a rappelé qu’au Moyen Âge, Ceuta était le principal port du détroit de Gibraltar, une ville prospère dotée d’un grand prestige intellectuel et religieux. “C’est pourquoi beaucoup des sources écrites et documentaires rassemblent des références sur son histoire, ses bâtiments principaux, la beauté de son artisanat, les sages qui vivaient en elle. Ces données, estime t-il, restent essentielles et devraient continuer à être analysées plus en profondeur”.

M. Parades a souligné les progrès considérables accomplis dans la connaissance historique de Ceuta, mais également le défi énorme que pose la gestion de toutes ces données archéologiques.

Le Professeur Mustapha Atki, de son côté, évoque dans ses travaux la ville marocaine d’Al-Basra au Maroc qui est l’une des villes les plus importantes du haut Moyen Âge au Maroc en raison de son rôle de capitale régionale Idrisside, et dont l’histoire est étroitement liée à celle des Idrissides puisqu’elle a été fondée au début de leur règne avant de subir la destruction à la fin de ce règne.

En étudiant les textes des historiens et des géographes qui ont mentionné Al-Basra et en les reliant aux résultats des recherches archéologiques et des études récentes sur le site, “nous sommes en mesure de rassembler de précieux renseignements pour réécrire l’histoire de la ville”, a souligné l’ancien conservateur du site de Volubilis et du Musée archéologique de Rabat.

Pour sa part, le Professeur Mohamed Belatik tente, sur la base d’une approche historique et archéologique conciliant textes et prospections de terrain, d’étudier et d’analyser les vestiges des villes et des forteresses fondées par la principauté zénète meknassienne des Bani abi al-Afiya, ayant pu être identifier dans la partie nord du Maroc. L’objectif étant de reconnaitre leurs composantes urbaines, leurs caractéristiques architecturales et leurs relations territoriales et spatiales.

Ces recherches et découvertes archéologiques présentent également un grand intérêt pour la connaissance du réseau urbain médiéval du nord du Maroc que révèlent les sources mais qui demande encore à être bien identifié sur le terrain.

Le colloque de trois jours, organisé à l’initiative de l’Académie du Royaume du Maroc et de la Revue Hespéris-Tamuda, publiée par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, offre l’opportunité pour des débats et des contributions scientifiques qui seront compilés dans un numéro spécial de la revue consacré à “La ville dans le monde musulman”.