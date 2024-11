L’estampe dans tous états à la galerie Marsam de Casablanca

samedi, 16 novembre, 2024 à 20:36

Casablanca – La galerie d’art Marsam à Casablanca accueille du jeudi 21 novembre au 4 janvier prochain, l’exposition ‘’L’atelier musée de l’estampe-Empreintes d’artistes’’, co-organisée avec la Fondation Chraïbi Abderrazik, en partenariat avec la Fondation AL MADA.

Cette exposition présente une collection d’œuvres uniques réalisées par une vingtaine d’artistes au cours du projet qui a eu lieu aux Villas des Arts de Casablanca du 15 février au 11 mai et à Rabat du 21 mai au 30 juillet. Un projet qui a offert un espace de liberté et d’exploration artistique permettant aux artistes d’approfondir leur maîtrise des techniques d’estampe, souligne un communiqué de la Galerie.

Pendant plusieurs semaines, à Casablanca puis à Rabat, les artistes ont expérimenté diverses approches, fusionnant techniques traditionnelles et innovations contemporaines. Chaque estampe exposée reflète un dialogue intime entre l’artiste et le support, donnant naissance à des œuvres à la fois personnelles et universelles.

L’Atelier Musée de l’estampe est un projet éducatif, artistique et culturel qui a eu pour but également d’initier un groupe d’étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca par des master classs d’estampes à la linogravure.

Les visiteurs de l’exposition auront ainsi l’opportunité de découvrir des travaux où la précision du geste se mêle à la spontanéité de la création. Chaque estampe, qu’elle soit réalisée en lithographie, gravure contemporaine ou en sérigraphie d’art, raconte une histoire différente, mais toutes sont unies par le processus immersif du projet ‘’l’Atelier Musée de l’Estampes’’, propice à la réflexion et à l’échange artistique.

Cette exposition est une invitation à plonger dans l’univers graphique des artistes, à explorer les nuances des empreintes laissées sur le papier, et à comprendre la richesse de l’estampe en tant que forme d’expression contemporaine.

Cette riche expérience était l’occasion de présenter au public une exposition d’estampes créées au cours des 50 dernières années par l’Atelier d’Art Graphique MARSAM, prélude à la création d’un musée de l’estampe à Casablanca par la Fondation Chraïbi Abderrazik.

Parmi les artistes participants à cette exposition, on cite notamment Nabil Bahya, Noureddine Belhaj, Mustapha Belkouch, Abdellah El Hariri, Noureddine FathI, Abdelkader Laâraj, Najia Mehadji, Abdelhay Mellakh, Youssef Ouahboune, Fatima Ouardighi ou encore Chafik Zougari.