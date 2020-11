“L’étude d’impact patrimonial” au cœur d’une rencontre scientifique à Rabat

jeudi, 26 novembre, 2020 à 13:04

Rabat – Des responsables, des universitaires, des experts et des acteurs locaux s’attèlent, jeudi à Rabat, à l’étude de l’impact patrimonial et ce, dans le cadre d’une rencontre scientifique organisée à l’initiative de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat en partenariat avec le Ministère de Culture, de la Jeunesse et des Sports.

Organisée sous le thème : “L’étude d’impact patrimonial: un outil de protection et de sauvegarde du patrimoine mondial”, cette rencontre tenue en partenariat également avec l’Organisation des Nations-unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), se veut un espace d’échanges et de partage d’avis et d’expériences en matière de moyens de sauvegarde et de préservation des patrimoines culturels, en application des dispositions de la convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, notamment celles ayant trait aux aspects préventifs et prédictifs de la gestion.

Intervenant à cette occasion, le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous a mis l’accent sur l’importance de cette journée d’étude “qui vient injecter de l’intelligence collective et de l’anticipation” dans la planification urbaine, patrimoniale et architecturale.

C’est un outil très important qui permet aux acteurs locaux, mais également aux acteurs et décideurs publics de s’orienter vers une planification qui soit plus respectueuse du patrimoine architectural, historique et culturel, a poursuivi le ministre.

Il s’est, dans ce sens, attardé sur les caractéristiques de la ville de Rabat “qui possède une place particulière dans le paysage patrimonial marocain et comprend un héritage civilisationnels et culturel important grâce au travail de la Fondation”.

De son côté, le secrétaire général de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, Karim Tajmouati a souligné que cette journée s’inscrit dans un cycle de rencontres et d’échanges, et sera axée autour d’un sujet nodal, à savoir la conduite du processus de préservation et de protection des patrimoines culturel et historique à travers le monde.

“Nous évoluons dans un environnement socio-économique dynamique et les activités humaines nécessaires, qu’elles soient à proximité ou à l’intérieur même d’un site du patrimoine mondial, liées au développement urbanistique, aux infrastructures, au tourisme à la mobilité, peuvent avoir des conséquences sur la valeur universelle de ce patrimoine”, a-t-il soutenu, ajoutant que dès le dernier Conseil d’administration de la Fondation, sa présidente, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a tenu à ce que la question de l’impact patrimonial soit érigée aux cœurs de “nos priorités”, particulièrement l’approche propre à la ville de Rabat.

M. Tajmouati a, par ailleurs rappelé que deux événements de grande envergure avaient été organisés, durant les quatre derniers mois, consacrés respectivement au processus de mise à niveau du plan de gestion de la ville de Rabat, dans sa double dimension, capitale moderne et ville historique, et à la question essentielle du référentiel et des normes applicables à la restauration.

La directrice régionale de l’UNESCO pour le Maghreb Golda El Khoury a souligné la nécessité des études d’impact du patrimoine pour la mise en œuvre adéquate de la convention 1972.

Mme El Khoury a affirmé que l’UNESCO se met aux côtés du Maroc et des autres pays membres pour s’assurer que le patrimoine fait partie de l’économie de développement, tout en étant protégé et respecté.

Le président de l’ICOMOS-Maroc, Abdelatif Lahlou, a noté que la conférence permettra, à travers une série d’ateliers réunissant plusieurs institutions et associations, d’étudier l’impact des grands projets, notamment à Rabat, la ville du patrimoine, mais également la ville “moderne” et la ville “du futur”.

Cette rencontre hybride (en présentiel et par visio-conférence) est organisée au bénéfice des gestionnaires des sites classés patrimoine mondial, des acteurs locaux en charge de l’aménagement du territoire, aux ONG intéressées et aux professionnels concernés tels que les architectes et urbanistes opérant dans le domaine.

Depuis l’inscription de Rabat au patrimoine mondial de l’humanité en 2012, la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, sous la Présidence de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, a été consacrée en tant qu’organe transversal de coordination des actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine prévu par le plan de gestion, outil de gouvernance du bien inscrit par l’UNESCO.

La Fondation a pour vocation de perpétuer et de transmettre les valeurs historiques, architecturales, artistiques, paysagères, matérielles et immatérielles inhérentes au patrimoine culturel de Rabat.

Elle assure la veille des projets en cours et existants, favorise la synergie entre les acteurs concernés par la sauvegarde du patrimoine et œuvre pour la sensibilisation, la promotion et l’évaluation de l’état de conservation du patrimoine.