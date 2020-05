L’expédition du RA II célèbre ses 50 ans à travers une exposition virtuelle à partir du 17 mai

vendredi, 8 mai, 2020 à 17:52

Rabat – L’expédition du Ra II de l’explorateur norvégien, Thor Heyerdahl, fêtera ses 50 ans le 17 mai prochain à travers une exposition virtuelle, sur la page Facebook de l’Ambassade de Norvège, a annoncé la représentation diplomatique de la Norvège au Maroc.

Ne pouvant célébrer les 50 ans du RA II par une exposition de photographies itinérante à travers le Royaume en raison de la pandémie du Corona-19, l’ambassade de la Norvège souligne, dans un communiqué, qu’elle partagera avec le grand public, sur sa page Facebook, les photos, capsules vidéos et documentation retraçant les moments forts de l’expédition, ses objectifs et résultats escomptés.

Le Ra II, un bateau de roseaux construit selon la pure tradition de l’Egypte antique, avait quitté Safi en Mai 1970 avant d’arriver à la Barbade après une traversée de 57 jours. “M. Madani Ait Ouhanni, le membre marocain de l’équipage international du Ra II, ainsi que le fils de Thor Heyerdahl et d’autres personnalités marocaines et internationales participeront aux célébrations par l’intermédiaire de messages qui seront publiés sous- forme de capsules vidéos”, ajoute la même source.

Grace à cette expédition couronnée de succès, et qui marque un lien historique entre la Norvège et le Maroc, Heyerdahl visait à montrer que les civilisations préhistoriques, des deux côtés de l’Atlantique, auraient pu être en contact les unes avec les autres grâce aux bateaux de roseau, poursuit le communiqué.

Feu Sa Majesté Hassan II avait adressé à Thor Heyerdahl la lettre suivante: “Le périple que vous avez effectué, à travers l’Océan Atlantique, reliant les continents africains et américains et tissant ainsi entre eux un lien supplémentaire, renouvelant peut-être l’action d’intrépides prédécesseurs, constitue pour Nous, et à plus d’un titre, un motif de fierté et une cause d’admiration. En tant que Marocain, Nous sommes heureux d’avoir pu assister à vos préparatifs, d’avoir encouragé votre initiative, de vous avoir permis de réaliser votre ambition à partir de nos côtes et d’avoir manifesté Notre confiance à votre projet et Notre joie à votre succès, en associant un de nos concitoyens à votre entreprise”, rappelle-t-on de même source.

Lors de cette expédition internationale qui avait aussi arboré le drapeau de l’ONU, Thor Heyerdahl avait l’intention de montrer comment un groupe diversifié pouvait coopérer efficacement dans des conditions difficiles, relève la même source, soulignant que l’expédition avait permis de mesurer la pollution de l’océan Atlantique.

L’ancien secrétaire général de l’ONU, U Thant, avait demandé à Heyerdahl de faire des observations quotidiennes de la pollution des océans. Heyerdahl avait présenté à plusieurs reprises des rapports sur la pollution des océans, notamment lors de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Grâce à Heyerdahl, en 1972, la communauté internationale avait interdit le déversement d’huiles usagées en pleine mer, conclut le communiqué.