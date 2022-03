L’exposition “Femmes Photographes”: la création féminine à l’honneur

mercredi, 9 mars, 2022 à 10:20

Rabat – L’exposition “Femmes Photographes” a été inaugurée, mardi au Musée National de la Photographie à Rabat, en présence de personnalités éminentes du monde des arts et de la culture.

Visible jusqu’au 8 juin 2022, cet événement artistique et collectif ambitionne de montrer la dynamique de la scène photographique nationale ainsi que le rôle des femmes photographes dans le façonnement de l’identité artistique marocaine et l’écriture de l’histoire de l’art contemporain.

Cette exposition d’envergure réunit 24 photographes s’exprimant dans des registres artistiques et thématiques différents partant des quêtes intimes sur le corps et le désir, en passant par des questionnements anthropologiques autour des systèmes des valeurs et des croyances

Certaines artistes sont animées par des recherches poétiques sur l’espace et son allégorie, d’autres investissent dans le pouvoir revendicateur de l’art pour mettre en avant leur militantisme féministe et sonder la condition de la femme dans le contexte socioculturel de notre région, tandis que d’autre ont orienté leur objectif sur l’homme afin d’explorer les secrets de la masculinité.

L’exposition vise, également, à déclencher l’étincelle d’une dynamique d’échange et de questionnements, à travers une sélection d’artistes portant chacune un regard singulier tant dans la démarche artistique et les recherches esthétiques, que dans l’écriture photographique et la manière de représenter le monde, soi et autrui, mais convergeant toutes vers un terrain symbolique commun qui part des déterminations personnelles et locales pour se projeter dans le grand horizon de l’universalité.

“Cette exposition, qui met à l’honneur la création féminine, vous invite à vivre une expérience artistique unique dans le décor du Fort Rottembourg, ce monument au passé militaire qui devient aujourd’hui un véritable espace d’échange et de réflexion autour de l’art et de la photographie”, a relève dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Soufiane Er-Rahoui, conservateur du Musée National de la Photographie.

“Cette exposition aspire à montrer la diversité, la pluralité et la pluridisciplinarité de la scène photographique marocaine à travers un regard féminin, libre, moderne et autonome”, a-t-il souligné”.

Selon M. Er-Rahoui, cet évènement se déploie sur un parcours thématique, en commençant par des photos qui remettent en question la représentation de la femme dans l’histoire de l’art, des espaces dédiées aux artistes conceptuelles, aux artistes expérimentales, des focus sur des artistes qui ont développé une démarche visuelle poétique associant photographie et métaphore poétique, et un espace dédié à la poétique d’espace stimulée par un devoir de mémoire.

De son côté, le président de la Fondation Nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, a indiqué que la FNM a toujours été engagée pour mettre en avant la créativité féminine, notant que la contribution des femmes dans l’art est essentielle, elle est aussi importante que la création masculine.

A cette occasion, il a tenu à saluer le travail extraordinaire réalisé par ces artistes aux talents singuliers, ainsi que le rôle de ce musée devenu, aujourd’hui, un véritable espace d’échange et de réflexion autour de l’art et de la photographie, et par sa situation géographique dans un quartier populaire, un musée accessible à tous.

Il a, ainsi, fait savoir que la FNM ouvre exceptionnellement les portes de ses onze musées, en guise de célébration de la journée internationale de la Femme pour donner accès à toutes les femmes à découvrir les différentes expositions.

Pour sa part, le directeur du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, Abdelaziz El Idrissi, a relevé que cette exposition inédite présente les œuvres de 24 femmes photographes marocaines qui méritent amplement leur place dans une collection d’un musée et met en évidence la programmation de ce lieu historique qui est un lieu de proximité, ouvert à toute sorte d’activités culturelles.

Cette exposition présente, ainsi, l’univers d’Amina Benbouchta, Lalla Essaydi, Lamia Naji, Yasmina Bouziane, Déborah Benzaquen, Yasmina Alaoui, Rita Alaoui, Safae Mazirh, Aassmaa Akhannouch, Hasnae El Ouarga, Yasmine Hatimi, Imane Djamil, Btihal Remli, Madiha Sebbani, Khadija El Abyad, Fatima Zohra Serri, Ines Bouallou, Soumaya Azahaf, Salima Hamrini, Hind Moumou, Nawar Nasseh, Fatima Zohra Lahouitar, Jamila Moustakbal et Zineb Belaayachi.

Ce choix curatorial cherche à mettre en avant les émotions singulières de chacune des photographes, leurs démarches artistiques, dans leurs recherches esthétiques tout en mettant en évidence leur représentation du monde.

Cet évènement ne prétend pas présenter un corpus détaillé de la création féminine dans le domaine de la photographie, ni à créer une frontière d’opposition symbolique entre “art de femmes” et “art d’hommes”, car l’art est par essence une expression humaine libre qui se veut fédératrice plutôt que divisive/clivante.