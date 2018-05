Libreville : Présence marocaine à la célébration de la diversité culturelle gabonaise

lundi, 28 mai, 2018 à 12:20

Libreville – Le Gabon a fêté ce weekend sa diversité culturelle à travers une série d’événements mettant en relief les mets et les produits artisanaux de chaque province du pays, ainsi que les traditions et rites gabonais, avec une présence marocaine mettant en exergue la richesse et la diversité du patrimoine du Royaume.