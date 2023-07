L’ICESCO organise les 11 et 12 octobre à Rabat la première édition de la Conférence internationale sur les érudits du monde islamique

jeudi, 13 juillet, 2023 à 13:59

Rabat – L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) organise, les 11 et 12 octobre à Rabat, la première édition de la Conférence internationale sur les érudits du monde islamique dédiée à “Al-Farabi et ses contributions à travers l’histoire humaine”.