L’implication de l’Iran dans l’atteinte à la sécurité du Maroc doit interpeler la communauté internationale (journal saoudien)

mercredi, 2 mai, 2018 à 16:25

Riyad- “L’implication de l’Iran dans l’atteinte à la sécurité du Maroc doit interpeller la communauté internationale”, a écrit mercredi le journal saoudien +Okad+.

“L’énorme distance géographique qui sépare les deux pays, n’a pas empêché Téhéran à comploter et à planifier pour porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume”, souligne la publication.

“Les complots du régime iranien ne touchent pas seulement les pays voisins mais tout ce qui est arabe ou même islamique et ce pour des motifs liés à sa politique sectaire malveillante”, déplore le quotidien, notant que “jour après jours, les manœuvres et l’implication de l’Iran dans l’atteinte à la stabilité , la sécurité et la solidarité de la région arabe sont mises à nu”.

“Les derniers crimes du régime iranien ont visé l’intégrité territoriale du Maroc en appuyant à travers son allié le mouvement Hezbollah le front du “Polisario”, ce qui a poussé le Royaume à l’annonce de la rupture de ses relations avec Téhéran et la fermeture de son ambassade en Iran”, selon +Okad+.

Et de conclure que “le régime iranien à travers ses crimes injustifiés se trouve isolé et vient, après les pays voisins, de perdre ses relations avec le Maroc et sa politique étrangères connaîtra plus de crises si il ne met pas fin à ses activités terroristes et ses ingérences dans les affaires intérieures des pays.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita avait a annoncé, mardi, que le Royaume du Maroc a décidé de rompre ses relations avec l’Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au “Polisario”.