L’initiative “La lecture, acte de résistance” s’invite à Casablanca

mercredi, 11 novembre, 2020 à 21:49

Casablanca– “La lecture, acte de résistance”, initiative qui regroupe plusieurs acteurs de la chaîne du livre (éditeurs, lecteurs, auteurs, librairies, etc), s’est invitée, mercredi à Casablanca, après son lancement officiel lundi à Rabat, à l’initiative de l’Union professionnelle des éditeurs du Maroc (UPEM).

Cette opération, qui se poursuivra jusqu’au 20 décembre prochain avec le soutien du département de la Culture, a pour objectif de promouvoir la lecture auprès du plus grand nombre de Marocaines et de Marocains, dans toutes les régions du Royaume, et les intégrer, dans un mouvement solidaire et fraternel, dans la lutte pour sauver le livre.