L’inscription d’une ville historique ou d’un monument au patrimoine culturel matériel est “un gage” qui aide à la promotion du Royaume

vendredi, 5 avril, 2024 à 16:36

Rabat – L’inscription, au Maroc et à l’international, d’une ville historique ou d’un monument au patrimoine culturel matériel est “un gage” qui aide à la promotion du pays auprès des touristes désireux de découvrir le patrimoine culturel du Royaume, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, soulignant le lien entre tourisme culturel et protection du patrimoine.