L’instauration du caractère officiel du nouvel an amazigh, une réaffirmation de la volonté du Royaume de consolider le processus de réhabilitation de l’Amazigh (ministre)

samedi, 3 juin, 2023 à 17:22

Fès – La décision de SM le Roi Mohammed VI d’instaurer le jour du nouvel an amazigh, jour férié national, démontre, une fois de plus, la volonté du Royaume, sous la conduite éclairée du Souverain, de consacrer le caractère constitutionnel de la langue amazigh comme bien national commun à tous les Marocains et composante majeure de l’identité et de la culture nationales, a affirmé le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Cette décision de SM le Roi est une consécration supplémentaire du caractère constitutionnel de la langue amazigh, qui a commencé avec le discours historique d’Ajdir le 17 octobre 2001, la création de l’Institut royal de la culture amazighe, puis l’affirmation du caractère constitutionnel de la langue amazighe en 2011, a indiqué M. Baitas dans une allocution lue en son nom, à l’ouverture, vendredi à Fès, d’un colloque international sur le thème «Portée et messages de l’instauration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du jour du nouvel an amazigh comme jour férié officiel”, organisé par la Fondation Amane pour le développement durabl”

Il a ajouté que cette décision royale a été saluée par tous les partis politiques, les organisations de la société civile, les militants amazighs et l’ensemble de la société, qui ont rendu hommage à la haute sollicitude dont le Souverain entoure la question de la langue amazighe depuis Son accession au trône de Ses glorieux ancêtres.

Le ministre a relevé que l’amazigh se trouve au cœur des préoccupations du gouvernement depuis son investiture, comme le prouvent à la fois le programme gouvernemental aux engagements importants pour mettre en œuvre les chantiers du caractère officiel de la langue amazigh et l’intérêt que le chef du gouvernement porte à ce dossier, ajoutant que le gouvernement, et dans un souci d’accélérer le rythme de mise en œuvre de ce chantier a mobilisé une enveloppe d’environ 200 millions de DH durant l’année 2022 et 300 millions de DH pour l’année 2023, avant de porter cette somme progressivement au cours des prochaines années pour atteindre 1 milliard de DH à l’horizon 2025.

Conscient du rôle central des secteurs de l’éducation nationale et de l’administration publique dans la consécration du caractère officiel de l’amazigh, a-t-il dit, le gouvernement a élaboré une feuille de route contraignante pour généraliser l’enseignement de la langue amazighe, comprenant les modalités détaillées de mise en œuvre, d’évaluation et de suivi.

Au niveau de l’autorité gouvernementale en charge de l’administration publique, le ministre a expliqué qu’il s’agit de la création d’une structure administrative centrale avec de larges prérogatives et qui se charge de la mise en œuvre des plans d’activation du caractère officiel de la langue amazighe au niveau des administrations publiques.

De leur côté, plusieurs acteurs de la société civile et du monde de la culture ont salué la décision royale d’instaurer le jour du nouvel an amazigh comme jour férié officiel payé, soulignant l’importance de la décision royale et sa grande symbolique en tant qu’incarnation de la haute sollicitude du Souverain à l’égard de la langue amazighe comme composante principale de l’identité marocaine authentique avec ses nombreux affluents.