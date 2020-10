L’IRCAM célèbre le 19ème anniversaire du discours royal d’Ajdir

mercredi, 7 octobre, 2020 à 20:17

Rabat – L’Institut Royal de la Culture amazighe (IRCAM) célébrera, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 19ème anniversaire du discours prononcé par le Souverain à Ajdir, lors de la cérémonie d’apposition du Sceau chérifien scellant le dahir créant et organisant l’IRCAM.

La célébration de cet anniversaire est placé cette année sous le thème “la promotion de la culture amazighe et l’accompagnement de ses producteurs, leviers du développement”, indique mercredi un communiqué de l’IRCAM.

La même source précise que dans le cadre des mesures de précaution visant à lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 et en renforcement des mesures préventives visant à préserver la santé de tous, les noms des lauréats du Prix de la Culture Amazighe dans toutes ses catégories au titre de l’année 2019, seront annoncés le 16 octobre sur le site officiel de l’IRCAM (www.ircam.ma) et à travers les moyens de communication électroniques et les médias.