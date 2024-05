L’IRCAM célèbre la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement

mardi, 21 mai, 2024 à 21:50

Rabat – L’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) a célébré, mardi à Rabat, la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, coïncidant avec le 21 mai de chaque année.

Organisée par le Centre des études anthropologiques et sociologiques (CEAS) relevant de l’IRCAM, cette rencontre vise à consacrer la culture de la diversité et ambitionne de mettre en avant le rôle de la culture dans le développement de la société.

S’exprimant à cette occasion, le Recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukouss, a indiqué que cette rencontre aspire à partager les connaissances sur le patrimoine culturel amazighe, en particulier dans sa dimension immatérielle, faisant état de la numérisation et publication sous forme de bases de données de plusieurs études par l’Institut.

Aussi, cette célébration ambitionne de valoriser les efforts des acteurs régionaux et nationaux dans le domaine du patrimoine, a-t-il poursuivi, rappelant que le processus de réunion, transcription de l’ensemble des expressions de la culture amazighe, ainsi que leur sauvegarde, protection et diffusion revêt une grande importance pour l’IRCAM, comme l’indique le troisième article du dahir en portant création.

Pour sa part, le directeur du CEAS, Wanaim Mbark, a souligné que le Centre a pour mission de mettre en évidence et de protéger le patrimoine culturel immatériel du Maroc, de mettre en lumière le rôle des acteurs en la matière et leurs méthodes de travail, de créer des mécanismes de coordination pour la valorisation et la protection du patrimoine culturel, ainsi que pour le soutien et l’accompagnement de leurs efforts visant sa promotion et sa valorisation.

La Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement célèbre non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement durable.