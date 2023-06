L’ISADAC participe à la Quadriennale de Prague de scénographie du 08 au 18 juin

mercredi, 7 juin, 2023 à 13:52

La pratique du pouvoir d’Emmanuel Macron est “banalement et dramatiquement” celle d’un “hyperprésident” concentrant l’essentiel de la décision au détriment du gouvernement et contournant “allègrement” le Parlement dès que celui-ci apparaît comme un obstacle, a fortiori depuis qu’il n’y dispose plus d’une majorité absolue, écrit le quotidien français Libération.