Lisbonne : Émission de deux timbres-postaux pour commémorer le 250e anniversaire du Traité de paix entre le Maroc et le Portugal

lundi, 7 octobre, 2024 à 23:19

Lisbonne – Barid Al-Maghrib et CTT Correios de Portugal ont lancé, lundi à Lisbonne, une émission spéciale de deux timbres-postaux pour commémorer le 250è anniversaire du Traité de paix et du 30è anniversaire du Traité d’amitié, de Bon voisinage et de Coopération entre le Maroc et le Portugal.

L’illustration symbolique de l’émission, qui a été présentée lors d’une cérémonie au ministère portugais des Affaires étrangères par l’ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othman Bahnini, le président de CTT Correios de Portugal, João Bento, et le secrétaire d’État portugais aux affaires étrangères, Nuno Sampaio, met en évidence les liens historiques séculaires unissant les deux pays.

Le premier timbre représente la Place du Commerce à Lisbonne ornée par la statue du Roi José I er, signataire en 1774 du Traité de Paix, tandis que le second timbre représente le site historique de la Sqala du port, composante essentielle de l’architecture défensive de la médina d’Essaouira, construit par le Sultan Mohammed bin Abdullah, le deuxième signataire du traité.

Cette émission conjointe de la Poste du Maroc et de la Poste du Portugal “incarne la profondeur des liens historiques de longue date entre le Royaume et la République du Portugal”, a déclaré M. Bahnini, notant que les deux institutions “ont puisé dans l’enracinement historique des relations entre les deux pays pour élaborer et émettre des timbres avec une véritable valeur artistique”.

La commémoration du 250ème anniversaire du traité de paix donne l’occasion de rappeler que le Maroc et le Portugal occupent une place réelle dans l’imaginaire collectif des marocains et des portugais en raison de l’histoire, de la géographie, des relations humaines, culturelles et économiques qu’ils ont su développer durant des siècles, a noté le diplomate marocain, affirmant que “notre histoire commune, ce qui nous a uni par le passé, constitue le socle historique sur lequel reposent aujourd’hui les relations entre le Maroc et le Portugal”.

La valorisation de cet héritage en commun, a-t-il ajouté, “montre combien nos deux pays ont toujours su avec intelligence, sagesse et clairvoyance transcender certaines vicissitudes passagères de notre histoire pour en faire un magnifique et riche héritage civilisationnel, au service d’une relation construite sereinement”, précisant que “la densité et la diversité de ces relations, ainsi que les mécanismes de consultation mis en place, ont conféré le caractère dynamique à la relation entre nos deux Pays”.

“Dans un monde contemporain en pleine mutation marqué par l’instabilité, la montée des crispations et la résurgence de vieux démons de l’ignorance, de la haine et de la guerre, des pays comme le Maroc et le Portugal, qui ont eu la chance d’avoir tant de choses en commun tout au long de leur histoire, constituent l’exemple d’une voie singulière, celle qui fait le pari de la paix, le pari de la valorisation de ce que nous avons en partage, et qui s’investit avec détermination pour préserver et conserver l’héritage du passé, en vue de l’enseigner et de le transmettre aux générations futures,” a assuré M. Bahnini.

De son côté, le président de CTT Correios de Portugal a souligné que “la coopération philatélique entre les institutions postales portugaise et marocaine n’est pas nouvelle et a toujours été caractérisée par des relations d’amitié”, ajoutant que “cette coopération se poursuit de manière dynamique et concrète, puisque le Maroc, qui dirige actuellement le secteur philatélique de l’Union postale méditerranéenne, reçoit un soutien permanent de la part de la poste portugaise pour mettre en œuvre les actions qu’il s’est engagé à réaliser pour la période 2023-2025”.

M. Bento a en outre rappelé qu’en 2007, “le premier timbre conjoint entre les deux pays a été émis, avec un thème lié à la présence historique du Portugal au Maroc et du Maroc au Portugal. “Aujourd’hui, 17 ans plus tard, nous présentons une nouvelle émission de timbres-poste conjoints, marquant le 250e anniversaire du traité de 1774 et le 30e anniversaire du traité de 1994, deux documents fondamentaux pour renforcer les excellentes relations entre ces deux voisins qui partagent tant de choses”, s’est-il félicité.

De l’avis de M. Bento, “il est rare que deux pays, même s’ils sont voisins, émettent deux timbres communs en moins de 20 ans, ce qui rend l’événement d’aujourd’hui très spécial”.

Pour sa part, M. Sampaio a relevé que “le lancement de deux timbres commémoratifs à l’occasion du 250e anniversaire du Traité de paix entre le Portugal et le Maroc, un événement historique très important, est non seulement un moment essentiel de notre histoire commune, mais aussi un rappel fort des liens étroits qui unissent nos deux pays au fil des siècles”.

Le Portugal et le Maroc “partagent une longue histoire commune, fruit de la proximité géographique et d’un héritage commun dans la convergence de l’art, de la culture, de la langue et de l’architecture”, a indiqué M. Sampaio, ajoutant que cet héritage “se reflète également dans la qualité et l’intensité de nos relations bilatérales, qui couvrent un large éventail de domaines, en particulier dans les sphères politique, économique et culturelle”.

“La base politique et diplomatique de cet héritage commun est constituée par les éléments fondamentaux du traité de paix signé en 1774 et du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération signé en mai 1994”, a-t-il fait observer, précisant que “ces deux accords ont tracé une voie d’équilibre, de stabilité et de développement positif qui a enrichi mutuellement nos relations”.

Le lancement de cette émission philatélique a été marqué par la présence d’un certain nombre de personnalités de différents horizons, ainsi que de fonctionnaires portugais, de professionnels des médias et d’universitaires.