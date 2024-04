L’ISESCO célèbre le patrimoine historique et civilisationnel de Marrakech

samedi, 20 avril, 2024 à 22:09

La coopération dans le domaine du développement agricole a été au centre des entretiens bilatéraux, tenus samedi à Rabat, entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et ses homologues de plusieurs pays africains participant à la 33ème session de la Conférence régionale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique.