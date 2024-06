“L’ISESCO et la question du développement et du renouveau” au centre d’une conférence à Tanger

samedi, 8 juin, 2024 à 20:49

Tanger – Une conférence hommage sous le thème “L’ISESCO et la question du développement et du renouveau” a été organisée, samedi au Conseil local des Oulémas de Tanger, en présence d’un aréopage d’académiciens, de chercheurs, de diplomates, de responsables institutionnels et d’acteurs civils et culturels du Maroc et de nombreux pays islamiques.

Lors de cet événement, organisé par la Fondation Abdellah Guennoun pour la culture et la recherche scientifique et l’Organisation internationale de la société civile pour les valeurs de citoyenneté, de développement et de dialogue, en hommage au directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, la science et la culture (ISESCO), Salim Bin Mohammed Al-Malik, les intervenant ont souligné que l’installation de cette organisation islamique prestigieuse au Maroc reflète le rôle du Royaume dans la promotion des valeurs du vivre-ensemble et de coexistence et le développement de la science, de la recherche et de la culture islamique authentique, ainsi qu’en matière de protection du patrimoine islamique matériel et immatériel, et de promotion du dialogue constructif entre civilisations, religions et cultures.

A cet égard, les intervenants ont relevé que les rôles joués par l’ISESCO ont une grande importance dans un monde marqué par la complexité, les conflits et les confrontations, soulignant que les valeurs adoptées par l’organisation sont des valeurs islamiques universelles qui font de l’éducation, des sciences et de la culture des vecteurs de rapprochement entre les peuples et de promotion de la culture islamique pour le développement des sociétés et la garantie de la coexistence et de la solidarité humaine.

Ils ont également affirmé que cet hommage à Salim Bin Mohammed Al-Malik est une reconnaissance des efforts déployés par l’organisation, dans le cadre d’une stratégie prospective, visant à accompagner les progrès dans des domaines vitaux, tels que l’éducation, les sciences, la culture et la pensée islamiques, la recherche scientifique et l’innovation, ainsi que l’accompagnement des évolutions technologiques, de l’intelligence artificielle et de la révolution numérique, ainsi que le relèvement des défis intellectuels et éthiques actuels dans le monde entier avec l’émergence de courants et d’idées extrémistes et de multiples défis mondiaux, notant que la coopération entre le Maroc et l’ISESCO et les initiatives conjointes bénéficient à l’ensemble du monde islamique, à ses sociétés et à sa civilisation authentique.

Dans ce sens, le directeur général de l’ISESCO, Salim Bin Mohammed Al-Malik, a affirmé que le succès de l’organisation et sa présence distinguée sur la scène mondiale sont dus à la Haute sollicitude dont les Rois du Maroc, en particulier SM le Roi Mohammed VI, ont toujours entouré cette prestigieuse organisation, qui incarne la conscience de la nation islamique, et qui est devenue une force de proposition contribuant à fournir des solutions à toutes les questions humanitaires posées à la communauté internationale.

Il a, dans ce cadre, assuré que le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, incarne le génie islamique, la civilisation et les valeurs de don et d’effort défendues par l’ISESCO et son engagement constant pour la préservation de la civilisation islamique dans toutes ses dimensions.

Les intervenants ont indiqué que l’hommage rendu au directeur général de l’ISESCO constitue une consolidation des valeurs et des principes islamiques, et une reconnaissance de son dévouement et son engagement, relevant qu’il s’agit d’un hommage à une personnalité éminente pour son leadership, sa vision stratégique, sa contribution dans les domaine de la poésie et de l’écriture, ainsi qu’à une figure dynamique qui œuvre inlassablement pour le développement des structures, des systèmes et de la philosophie d’action de l’ISESCO, afin d’explorer de nouvelles perspectives et de renforcer les partenariats internationaux.