L’ISESCO et la Rabita Mohammadia signent un programme de coopération pour la protection des jeunes du discours de l’extrémisme

lundi, 2 mars, 2020 à 19:34

Rabat – L’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) et la Rabita Mohammadia des Oulémas ont signé, lundi à Rabat, un programme de coopération commun 2020-2022 visant la protection des jeunes du discours de l’extrémisme et de la radicalisation.