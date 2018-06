Deux listes en lice aux élections du Conseil national de la presse soutiennent les procédures de recours engagées par des journalistes de la MAP

vendredi, 15 juin, 2018 à 18:50

Rabat – Les listes “Le Changement” et “Fidélité et Responsabilité”, en lice aux élections du Conseil national de la presse, prévues le 22 juin courant, ont exprimé leur soutien aux procédures de recours engagées par des journalistes de l’Agence marocaine de presse (MAP) portant sur la légitimité de certains membres de la Commission de supervision de ces élections, certaines conditions d’éligibilité et l’exclusion du vote des journalistes de la MAP exerçant à l’étranger.