“Littérature andalouse”, un ouvrage mettant en relief le patrimoine andalous dans toutes ses formes

mercredi, 30 décembre, 2020 à 23:05

Rabat – L’ouvrage “Littérature andalouse”, d’Ahmed Balafrej et Abdeljalil Khalifa, paru en 2019 dans sa nouvelle édition aux publications de l’Association Ribat Al-Fath pour le développement durable, met en avant le patrimoine andalous dans toutes ses formes.

S’étalant sur 187 pages, de format moyen, cet ouvrage s’attarde sur des péripéties de la vie intellectuelle et scientifique en Andalousie avant et après la conquête, depuis l’ère Omeyyade jusqu’au Royaume de Grenade.

Co-écrit par MM. Balafrej et Khalifa en 1941, le livre traite dans ses différents chapitres de la poésie andalouse, dans son aspect stylistique, du genre ainsi que ses finalités et ce, à travers un corpus composé de textes des poètes les plus éminents.

Dans sa préface, le président de l’Association Ribat Al-Fath, Abdelkrim Bennani, a indiqué que cet ouvrage était, au moment de sa première parution, précurseur en termes d’études littéraires portant sur le patrimoine andalous.

Ainsi, a-t-il précisé, l’Association a tenu à le republier et de le redistribuer afin de mettre en avant l’ensemble d’informations de base qu’il contient en la matière.

M. Bennani a souligné que le lecteur découvrira à travers cet ouvrage la sobriété scientifique et linguistique que les auteurs ont adoptée pour écrire un chapitre sur la grande civilisation andalouse.