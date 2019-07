L’orchestre de Chambre français envoûte le public d’Assilah

dimanche, 7 juillet, 2019 à 20:44

.- ES: Hajar Radi-.

Assilah – Le quatuor à cordes de l’Orchestre de chambre français a gratifié, samedi soir, le public d’Assilah, d’un concert plein d’émotions et de belles notes.

Vêtus de leur habituelle tenue classique noire, les solistes de l’Orchestre ont livré une prestation haute en couleurs qui a transporté l’auditoire dans le monde du romantisme et de l’imagination et des méandres des jardins et palais impériaux de l’Europe.

Depuis ses débuts, le Moussem d’Assilah ne cesse de satisfaire les goûts de son public, a indiqué à la MAP, l’actrice marocaine et coordinatrice du Festival, Khouloud Betioui, notant que le comité d’organisation a tenu à inviter des troupes musicales représentant moult écoles artistiques, le but étant de respecter la diversité qui marque cet événement grandiose.

La participation de l’orchestre au Moussem d’Assilah pour la quatrième fois, a-t-elle expliqué, est justifiée par l’engouement du public, d’ici et d’ailleurs, pour les prestations de haute facture de ce groupe.

Avec tant d’harmonie et de talent, ces instrumentistes ont interprété avec brio des morceaux célèbres de Johann Bach, de Bernstein ou encore Mozart avant d’inviter le public à découvrir d’autres chefs-d’œuvre moins connues mais ô combien gratifiant.

L’orchestre se démarque par ses prestations en dehors des sentiers battus, en ce sens que le maestro tient à donner un aperçu sur chaque morceau et son compositeur, le tout avec une interaction remarquable avec le public ayant fait montre d’une très grande culture musicale.

En dépit de la différence des langues et des cultures, l’orchestre de Chambre français affirme toujours que la musique, un moyen d’expression universelle, se veut un vecteur de dialogue et de rapprochement des peuples.

Crée en 1989 à Paris, le quatuor à cordes est l’une des formations de musique de chambre françaises les plus renommées avec à son actif plusieurs tournées et concerts à travers le monde.

Le Moussem culturel d’Assilah, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, s’est engagé, depuis ses débuts il y a plus de quatre décennies, à célébrer la créativité en général et en Afrique en particulier, une créativité qui englobe à la fois la poésie, la pensée, la musique ou encore les arts plastiques.