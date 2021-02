L’Oriental fashion show de la Marocaine Hind Joudar récidive en mode virtuel pour résister aux aléas de la pandémie

mardi, 16 février, 2021 à 13:36

Par Jalila AJAJA

Paris – Après une première édition virtuelle en juillet dernier, l’Oriental fashion show (OFS), un événement mode d’envergure internationale qui célèbre la haute couture orientale et porte haut et fort la création marocaine, est revenu de nouveau sur le devant de la scène en organisant fin janvier une deuxième édition tout aussi réussie que la précédente.

En raison de la pandémie, l’industrie de la mode est obligée de se réinventer et de modifier ses habitudes pour pouvoir résister. L’heure est à l’innovation et l’Oriental Fashion Show ne déroge pas à cette nouvelle règle.

L’événement, qui a pour habitude de sillonner le monde, d’escale en escale, afin de retracer l’histoire métissée de la mode orientale et faire valoir un patrimoine souvent méconnu, a décidé d’explorer le champ du virtuel afin de mieux appréhender l’avenir, affirme à la MAP, la fondatrice de l’Oriental fashion show, la Marocaine Hind Joudar, installée à Paris. Résultat: deux évènements digitaux inédits qui ont fait la part belle à la création orientale, notamment marocaine.

Le premier, tenu du 3 au 8 juillet a été marqué par la retransmission sur le web de défilés de mode de la couture orientale, des rétrospectives vidéo des plus beaux podiums de l’Oriental Fashion Show depuis sa création, ainsi que des webinaires avec des créateurs afin de définir les contours de la mode de demain, se pencher sur l’avenir de l’industrie et appréhender les nouveaux enjeux qui se profilent.

Suite au succès de cette première semaine de la mode digitale, Hind Joudar et son équipe décident de reconduire l’expérience pour le plus grand plaisir du public, aussi bien professionnel qu’amateur de l’Oriental fashion show. C’est ainsi qu’une deuxième édition, toujours en ligne, pandémie oblige!, est organisée en ligne du 24 au 28 janvier dernier, relate Hind Joudar.

Une façon pour l’Oriental fashion show, qui en est à sa 36ème édition, de réaffirmer son engagement en faveur de la sauvegarde du costume traditionnel marocain, se félicite non sans fierté sa fondatrice.

Pour garantir plein succès à cette nouvelle édition tout aussi inédite, Hind Joudar et son équipe ont fait le choix de se déplacer au Maroc et optent pour la ville impériale de Fès pour les tournages en vue de la présentation des collections printemps/été durant la semaine de la haute couture parisienne.

Ces tournages ont eu lieu dans des hôtels huppés de la ville, à l’architecture élégante et épurée, et dans des Riyad sublimes dignes des mille et une nuits. «Une expérience nouvelle où l’art de la mode orientale se mêle aux splendeurs de l’architecture mauresque et moderne », comme le tient à souligner la fondatrice de l’Oriental Fashion Show.

Des lieux sublimes servant de véritables écrins pour mettre en valeur la création de nombre de designers orientaux, notamment Marocains. Des créations que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux de l’OFS.

C’est ainsi que les adeptes de la mode traditionnelle ont eu l’occasion de découvrir les magnifiques créations de quatre designers marocaines : Fatima-Zahra El Filali Idrissi, Nezha Cherkaoui, Zineb Bensaid et Houda Benmlih. Un hommage à la création et au riche patrimoine marocain, mais aussi à la dextérité et au professionnalisme des artisans marocains.

Aux côtés des stylistes marocaines, la fashion week digitale a été marquée également par la participation de nombreux créateurs de talent, dénichés par la fondatrice de l’OFS, aux quatre coins de l’Asie : du Kazakhstan, en passant par l’Égypte, le Vietnam, Singapour, l’Indonésie, le Cambodge, la Chine, l’Ouzbékistan ou encore la Malaisie.

Une façon originale de l’OFS de montrer la grande richesse des savoir-faire à la fois moderne et traditionnel de l’Orient.

Événement phare de l’association « Route de la Soie et d’Al Andalus », qui a pour but premier de valoriser un art de vivre, un savoir-être s’inscrivant dans un patrimoine universel, l’OFS a été créé par Hind Joudar en 2004. Basé à Paris, cet événement sillonne le monde et les hauts lieux de la mode à fort potentiel médiatique: Paris, Londres, Doha, Koweït, Marrakech, Moscou, Istanbul, Almaty (Kazakhstan), Samarcande (Ouzbékistan), Istanbul…

Plus qu’un défilé de mode, l’OFS est devenu au fil des ans une véritable tribune artistique, un dialogue culturel entre l’Orient et l’Occident.

A travers ses nombreuses productions, l’Oriental Fashion Show a pu promouvoir plus de 100 stylistes de 50 nationalités différentes, parmi eux de nombreux Marocains qui ont pu se faire un nom sur la scène de la mode mondiale.