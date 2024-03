L’ouvrage “Hispanisme marocain de création et de recherche” au centre d’une table ronde à Fès

jeudi, 29 février, 2024 à 23:54

Un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Rabat, entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) portant sur le lancement du projet “Améliorer les compétences pédagogiques et numériques des professeurs des universités et des établissements d’enseignement supérieur” nouvellement embauchés.