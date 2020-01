L’universitaire Yousra Abourabi présente à Bruxelles son ouvrage “Maroc”

mercredi, 22 janvier, 2020 à 12:47

Bruxelles- L’universitaire marocaine Yousra Abourabi, professeure de sciences politiques à l’Université internationale de Rabat, a présenté, mardi soir à Bruxelles, son ouvrage “Maroc” à l’occasion d’une rencontre tenue à la maison des cultures maroco-flamande “Darna”.

Lors de cette rencontre organisée à l’initiative de l’ambassade du Maroc en Belgique en partenariat avec l’Université catholique de Louvain et la Maison africaine des sciences humaines et environnementales, Mme Abourabi a expliqué la démarche qu’elle a suivie pour écrire cet ouvrage “généraliste” dans lequel elle livre sa vision du Maroc contemporain dans ses différentes dimensions politique, économique, sociale et culturelle.