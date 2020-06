L’université lbn Tofail de Kénitra publie un ouvrage collectif sur la vie à l’ère de la Covid-19

jeudi, 11 juin, 2020 à 17:54

Rabat – L’université lbn Tofail de Kénitra a publié un ouvrage collectif multidisciplinaire intitulé “La vie… à l’ère du coronavirus +Covid-19+”, en tant que contribution à l’enrichissement d’études et de recherches sur la pandémie du coronavirus.

Cet ouvrage, qui a connu la participation de 34 professeurs universitaires appartenant aux différents départements de l’université, contient 432 pages de taille moyenne réparties sur 29 articles en arabe et en français et a été relu par 26 professeurs chercheurs appartenant à quatre universités marocaines.

Cet ouvrage “cherche à comprendre notre présent et à présenter une production scientifique pertinente qui contribue au développement de nos connaissances sur la pandémie pour aider à surmonter les difficultés et à dépasser les contraintes qu’elle a infligé à la vie”, indique le président de l’université Ibn Tofail, Azzedine El Midaoui, dans un mot sur le livre.

Il est “tourné également vers l’avenir à travers la présentation des propositions, des approches, des concepts et des visions qui peuvent enrichir le nouveau modèle de développement marocain en perspective”, ajoute M. El Midaoui.

Cet ouvrage collectif “répond aux aspirations de la vision stratégique du développement de l’université marocaine et à sa qualification pour un engagement positif et efficace au sein de la société du savoir”, souligne le président de l’université.

Pour sa part, le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’université Ibn Tofail, Mohamed Zarrou, explique que la publication de cet ouvrage collectif intervient dans un contexte national et mondial caractérisé par la propagation de la maladie du nouveau coronavirus “qui a rendu la vie très difficile”.

Cette approche est reflétée par le contenu de l’ouvrage, qui “varie selon les spécialités mais qui combine entre ce qui est théorique et ce qui est appliqué et pratique, et entre ce qui est sciences exactes et techniques et ce qui est sciences humaines et sociales”, affirme M. Zarrou.

L’ouvrage traite de plusieurs thèmes, notamment “L’urgence de l’éthique en période de pandémie”, “Gouvernance, développement et environnement en temps de pandémie” et “Crise sanitaire et Comportements psychologiques”.