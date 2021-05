L’USMS lance l’édition 2021 de sa compétition culturelle “Laissez votre créativité et votre talent s’exprimer”

mardi, 18 mai, 2021 à 18:27

Béni Mellal – L’Université Sultan Moulay Slimane (USMS) de Béni Mellal vient de lancer l’édition 2021 de la compétition culturelle et artistique “Laissez votre créativité et votre talent s’exprimer”, dans le cadre de ses initiatives culturelles et artistiques.

Cette initiative culturelle s’inscrit dans le cadre du renforcement et de l’encouragement de la création chez les étudiants de l’Université Sultan Moulay Slimane en dépit du contexte de la pandémie du Covid-19.

L’objectif de cette compétition est la célébration des trois meilleures créations des étudiantes de l’USMS dans les catégories Théâtre, Film Court, bande dessinée et musique.

Les étudiants intéressés par cette compétition doivent réaliser, en une seule vidéo, une œuvre originale ne dépassant 4 minutes en haute définition (format HD) et publiable sur le site et les réseaux sociaux de l’Université Sultan Moulay Slimane.

La vidéo doit être envoyée au plus tard le 30 mai 2021 à 18 heures à l’adresse électronique communication.usms@gmail.com. L’annonce des gagnants de chaque catégorie est prévue le 10 juin 2021.