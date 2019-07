M. Ahmed Chaouqui Benyoub invité jeudi prochain du Forum de la MAP pour présenter son rapport sur “les événements d’Al Hoceima et la protection des droits de l’Homme”

lundi, 1 juillet, 2019 à 12:54

Rabat – Le Délégué interministériel aux droits de l’Homme (DIDH), M. Ahmed Chaouqui Benyoub, sera jeudi prochain prochain l’invité du Forum de la MAP.

Lors de ce Forum, qui se tiendra au siège de la MAP à Rabat à partir de 09H30, le Délégué interministériel aux droits de l’Homme présentera son rapport sur “les événements d’Al Hoceima et la protection des droits de l’Homme”.

Ainsi, M. Benyoub mettra l’accent, dans le cadre de ce rapport, sur les faits relatifs au début et à la poursuite des événements d’Al Hoceima, les revendications des activistes, l’entrée des rassemblements dans le cercle des tensions et de l’atteinte à l’ordre public, le procès de Casablanca et les garanties d’un procès équitable.

Ce rapport souligne également les actions et les efforts des autorités et institutions constitutionnelles au niveau de l’intervention gouvernementale et le suivi de la classe politique de l’intérieur du parlement, de la Cour des comptes et du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Le rapport du Délégué interministériel aux droits de l’Homme, qui comporte des conclusions et des recommandations, aborde aussi les rencontres de communication, les initiatives des acteurs civiles et les opinions sur le contexte, les manifestations, la mémoire et le territoire.

Ce Forum sera diffusée en direct via MAP-Live sur le site “mapexpress.ma” et sur les comptes de la MAP sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. La traduction simultanée vers trois langues, le français, l’espagnol et l’anglais, sera assurée lors de cette rencontre.