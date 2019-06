M. Ahmed Chaouqui Benyoub invité jeudi prochain du Forum de la MAP pour présenter son rapport sur “les événements d’Al Hoceima et la protection des droits de l’Homme”

jeudi, 27 juin, 2019 à 18:49

Rabat – Le Délégué interministériel aux droits de l’Homme (DIDH), M. Ahmed Chaouqui Benyoub sera le jeudi 4 juillet prochain l’invité du Forum de la MAP.

Ce Forum, qui se tiendra au siège de la MAP à Rabat à partir de 09H30, sera l’occasion pour présenter le rapport du Délégué interministériel aux droits de l’Homme sur “les événements d’Al Hoceima et la protection des droits de l’Homme”.

Cette rencontre sera diffusée en direct via MAP-Live sur le site “mapexpress.ma” et sur les comptes de la MAP sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. La traduction simultanée vers trois langues, le français, l’espagnol et l’anglais, sera assurée lors de cette rencontre.

Le Forum de la MAP est un espace de débat sur les questions d’actualité aux plans politique, économique, culturel et social. Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités de divers horizons y sont conviés.