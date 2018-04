M. Azoulay : En abritant la 2è rencontre du Centre Abraham Zagouri sur le droit hébraïque marocain, l’espace ”Bayt Al Dakira” en cours d’achèvement, a trouvé sa place et sa légitimité

jeudi, 26 avril, 2018 à 19:55

Essaouira – En abritant la 2è rencontre scientifique du Centre d’étude et de recherche Abraham Zagouri sur le droit hébraïque marocain, l’espace ”Bayt Al Dakira” (Maison de la Mémoire) en cours d’achèvement, a trouvé sa place, sa légitimité et sa voix, a souligné M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi et président-fondateur de l’association Essaouira-Mogador.