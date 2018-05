M. El Ktiri appelle à Bruxelles à préserver la mémoire historique partagée entre le Maroc et la Belgique

mercredi, 16 mai, 2018 à 10:09

Bruxelles – Le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a appelé, mardi soir à Bruxelles, à préserver la mémoire historique partagée entre le Maroc et la Belgique à même de renforcer les relations entre les deux pays et bâtir un avenir commun où prévalent les valeurs de tolérance et du vivre-ensemble.