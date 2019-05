M. Khalil Hachimi Idrissi, élu nouveau président de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg – Maroc

mardi, 28 mai, 2019 à 18:17

Rabat – L’écrivain-journaliste, M. Khalil Hachimi Idrissi, a été élu, samedi à Casablanca, nouveau président de la “Confrérie des Compagnons de Gutenberg-Maroc”, lors de l’Assemblée générale de cette Association, qui regroupe des professionnels de l’Ecrit engagés pour la propagation et le développement de la lecture et la culture au Maroc.

Un des fondateurs de Gutenberg-Maroc, le compagnon Hachimi Idrissi s’engage dans son programme à développer davantage l’action socioculturelle à travers le programme des “bibliothèques pour tous” et l’action en direction de la jeunesse notamment à travers le programme “comment la lecture a changé ma vie” et à prendre part au débat d’idées au Maroc en développant des prises de positions audibles.

Améliorer la visibilité de l’Association par des actions régulières et pérennes, réorganiser l’Association autour d’un bureau dynamique et responsable et continuer à développer davantage les relations des Compagnons marocains avec leurs homologues Français et Suisses, figurent également parmi les idées qui seront défendues lors du mandat du nouveau président de Gutenberg-Maroc.

Outre M. Hachimi Idrissi, le nouveau bureau de la Confrérie compte M. Mohamed Berrada (président d’honneur), Bahia Amrani et Fathia Bennis (vice-présidentes), Abdou Moukite (trésorier, chargé du protocole) et Hassan Habibi (secrétaire général).

Le nouveau bureau compte également dans ses rangs M. Mohamed Mbarki et M. Youssef Benjelloun (commission plaidoyer), Youness Benchekroun, Youssef Ajana et Omar Jabri (commission du livre), Moulay Driss Alaoui Mdaghri (commission culturelle), Abdekader Retnani (commission prix Gutenberg et salons), Karima Yatribi (commission internationale), Samira Sitail (commission communication), Driss Guerraoui (commission juridique) et Jalil Bennani (commission jeunesse).