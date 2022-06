M. Khalil Hachimi Idrissi reçoit les directrices de l’Institut Confucius de l’université Mohammed V

mardi, 7 juin, 2022 à 21:39

Rabat- Le Directeur général de l’Agence marocaine de presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi, a reçu, mardi, Mmes Karima Yatribi et Li Ning, directrices de l’Institut Confucius de l’université Mohammed V, à l’occasion d’une visite de courtoisie à l’Agence.

Lors de cette rencontre, Mmes Yatribi et Li ont présenté à M. Hachimi Idrissi un aperçu sur l’Institut Confucius de Rabat et les rôles qu’il joue pour consolider les échanges humains et culturels entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine.

Elles ont aussi adressé une invitation à M. Hachimi Idrissi pour prendre part à la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de l’Institut Confucius, pilote en Afrique, prévue le 14 juin prochain.

Créé en 2008, l’Institut Confucius est le fruit d’un partenariat entre l’université Mohammed V et l’université d’études internationales de Pékin. En 2012, l’Institut a lancé la filière des études chinoises.

Des centres de l’Institut Confucius ont été créés aux universités Ibn Tofail de Kénitra, Ibn Zohr d’Agadir et Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès.