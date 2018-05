M. Laâraj à la province d’Al-Hoceima pour visiter des projets culturels

dimanche, 13 mai, 2018 à 20:08

Rabat – Le ministre de la Culture et de la communication Mohamed Laâraj a effectué, dimanche, une visite à la province d’Al-Hoceima dans le cadre du suivi des projets culturels réalisés par le ministère avec une enveloppe d’environ 36 millions de dirhams (MDH) et s’inscrivant dans le cadre du programme Al Hoceima Manarat Al Moutawassit.

Selon un communiqué du ministère, M. Laâraj a visité le chantier de mise à niveau et d’entretien de Kelaat Sanhaja, réalisé en partenariat avec l’Agence de promotion et de développement du Nord et portant sur une enveloppe de 7 MDH, ainsi que les projets de mise à niveau et d’entretien du site Bades (commune Rouadi) pour lesquels le ministère a consacré un budget de 3 MDH pour la restauration des structures archéologiques et la signalisation du site.

Dans la commune Arbaa Taourirt, une enveloppe de 9 MDH a été allouée à la restauration de l’historique Kelaat Arbaa Taourirt afin d’en faire un établissement culturel et un site historique et touristique, fait savoir la même source, ajoutant qu’au niveau de la ville d’Al-Hoceima, un investissement de 12 MDH a été consacré à la restauration des structures archéologiques, l’installation de clôtures grillagées et la mise en place d’un centre pour la promotion du patrimoine sur le site historique Al Mezma.

M. Laaraj a dans ce sens, souligné que ces projets s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère visant à entretenir et à préserver le patrimoine culturel riche et diversifié de la province d’Al-Hoceima et de le valoriser en vue d’en faire un levier du développement économique et social, indique le communiqué, notant que le ministère s’est également engagé dans la réalisation d’autres projets, dont le budget est estimé à 95 MDH, pour la création d’une nouvelle infrastructure culturelle dans la province.

Ces projets qui ont pour objectif de renforcer le réseau des institutions culturelles, de démocratiser l’action culturelle dans la province et de faciliter l’accès des citoyens, de tous âges et de toutes classes, aux services culturels, portent sur la construction d’un conservatoire de musique, d’un théâtre à Al-Hoceima, de deux centres culturels à Targuist et Béni Bouayach et de deux centres culturels de proximité dans les communes d’Abdelghaya Souahel et Issaguen, outre la création et l’équipement d’une série de bibliothèques dans le milieu rural de la province.