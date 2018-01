M. Laaraj souligne l’intérêt particulier accordé au patrimoine culturel national

mardi, 9 janvier, 2018 à 21:32

Rabat – Le ministre de la culture et de la communication, Mohamed Laaraj, a souligné, mardi à Rabat, l’intérêt particulier et les efforts déployés par son département pour conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel national.