M. Qotbi salue la vision perspicace de SM le Roi en matière de préservation du patrimoine national dans tous ses aspects

lundi, 21 novembre, 2022 à 23:54

Fès – Le Président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi a salué, lundi à Fès, la vision perspicace de SM le Roi Mohammed VI en matière de préservation du patrimoine national dans tous ses aspects.

Intervenant lors d’une rencontre organisée, à la veille de l’ouverture du 9-ème Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), M. Qotbi a rappelé que le Souverain a donné le coup d’envoi, en 2018 à Fès, capitale spirituelle du Royaume et symbole de la coexistence, des travaux de réhabilitation du Musée des Arts Islamiques de Fès, qui sera l’un des meilleurs musées du monde, ainsi que des travaux de réalisation du musée de la culture juive de Fès.

“Ces deux projets traduisent la vision royale visant à préserver et protéger le patrimoine national sous toutes ses formes d’expression au profit des générations futures et parvenir à la meilleure connaissance et entente possibles entre les peuples”, a fait savoir le président de la FNM, qui intervenait lors de cette rencontre tenue sous le signe “La culture condition sine qua non de la paix. Les musées comme lieux d’émerveillement, de découverte, d’ouverture aux autres et de dialogue entre les cultures”.

M. Qotbi a indiqué que le Maroc a, de tout temps, été un exemple à suivre dans le monde en matière de coexistence, d’ouverture et de dialogue interculturel.

Abordant l’accueil par le Royaume du 9-ème Forum mondial de l’UNAOC, il a souligné que cette manifestation constitue une occasion pour renforcer l’union pour défendre les valeurs de coexistence, de tolérance, échanger les idées sur le dialogue interculturel et la créativité culturelle et consolider la place du Maroc sur la scène internationale.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du Haut représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations Unies, M. Miguel Angel Moratinos, du directeur général de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), M. Salem Ben Mohammed El Malek, de M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi Mohammed VI, du wali de la région Fès-Meknès ainsi que de plusieurs ambassadeurs étrangers accrédités au Maroc, et d’autres personnalités.

En abritant le 9ème forum “Alliance des civilisations des Nations Unies” (UNAOC) les 22 et 23 novembre à Fès, le Maroc consolide son statut de terre de paix et de dialogue, tout en réaffirmant sa ferme implication dans les efforts internationaux de promotion de la compréhension mutuelle entre peuples et cultures.

Le choix du Royaume, en particulier de la ville historique de Fès, pour accueillir ce forum mondial, n’est pas fortuit, en ce sens qu’au cours des siècles, la capitale spirituelle s’est érigée en un carrefour de dialogue et un symbole de tolérance et de vivre-ensemble.

L’organisation de cette manifestation, qui a pour thématique principale le renforcement de la paix et de la coexistence, constitue également une reconnaissance de la part de la communauté internationale de l’engagement permanent du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour la consécration des valeurs de l’Alliance des civilisations.