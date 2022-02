“M24” et “RIM Radio”, du “Hard News” au service de l’audience marocaine (DG de la MAP)

samedi, 19 février, 2022 à 23:16

Salé – “M24” et “RIM Radio”, la télévision et la radio d’information en continu de l’Agence marocaine de presse (MAP), jouissent d’atouts considérables et présentent un projet unique de “Hard News” qui vise à rapatrier l’audience marocaine, a affirmé le directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, qui animait, samedi à salé, une journée d’étude consacrée à ces deux nouveaux médias et à leur mode de gouvernance.

Cette journée d’étude a réuni le DG de la MAP et le Directoire de l’Agence avec l’ensemble du personnel (journalistes, ingénieurs, techniciens…) exerçant à “M24” et “RIM Radio”, pour un moment d’échange et de partage, franc et sérieux, sur les principales questions qui concernent ces deux nouveaux médias et leur gestion quotidienne.

Saluant la rigueur et le professionnalisme des équipes qui portent “M24” et “RIM Radio”, et des journalistes de la MAP en général, M. Hachimi Idrissi a mis en avant l’importance du capital humain dans le succès de ce “développement médiatique naturel” de l’Agence, mais également de la technologie IP dernier cri acquise par la MAP pour le lancement de “M24” et “RIM Radio”, ce qui en fait deux médias leaders au Maroc, en Afrique et dans la région MENA avec ce type de technologie.

Le DG de la MAP a saisi cette occasion pour mettre l’accent sur le chemin parcouru et les acquis réalisés, mais également sur les défis futurs à relever pour continuer sur la voie de l’excellence et de la réussite, et garantir le succès pérenne des deux médias de l’Agence.

M. Hachimi Idrissi a souligné, dans ce cadre, l’impératif de préserver et de respecter l’éthique et la déontologie du métier de journaliste, tout en rappelant les différentes réalisations à la MAP. Celles-ci vont dans le sens de l’amélioration du cadre et des conditions de travail et font de l’Agence un établissement attractif qui offre de belles perspectives de carrière.

Il a également mis en avant le rôle important des différentes directions de l’Agence dans la réussite de ce projet colossal, qui s’appuient sur un réseau de 300 journalistes répartis dans les différentes régions du Royaume et dans les quatre coins du monde, pour garantir une information riche, diversifiée, sûre et crédible.

“La MAP n’est plus une agence à l’ancienne à laquelle d’aucuns veulent la cantonner mais est une agence de presse moderne 360°”, a dit M. Hachimi qui, pour continuer sur la voie de l’amélioration du cadre de travail à l’Agence, s’est engagé sur deux points essentiels : “la mise en place d’une politique de rétention des effectifs en leur offrant des perspectives attractives de carrière” et “la lutte contre toutes les formes de harcèlement, d’injustice ou de pressions illégitimes qui peuvent parfois exister”.

Sur ce dernier point, le Comité de parité de l’Agence, avec un numéro de téléphone dédié, aura un rôle central à jouer à travers l’écoute, l’accompagnement et la recherche de solution aux problèmes que peuvent rencontrer les personnels de la MAP, le but étant de briser le silence et d’instaurer une culture de l’écoute, du bien-être et du vivre-ensemble parmi tout le personnel, a noté M. Hachimi Idrissi.

Dans une déclaration à “M24”, la directrice Broadcast de la chaîne, Mme Noujoum Dabssi, a indiqué que cette journée d’étude, qui a pour thème “Quelle gouvernance pour les médias de la MAP ?”, a offert l’occasion de partager avec l’ensemble des intervenants dans M24 et RIM Radio les performances réalisées à ce jour et les défis à relever pour garantir la réussite optimale des projets de l’Agence.

Cette journée a été aussi une opportunité d’échange et de partage d’expériences, dans un cadre interactif, entre des membres de la Direction des Médias et de la Direction Broadcast, a-t-elle ajouté.

La Direction de l’Information a accompagné “M24” et “RIM radio” depuis l’émergence de l’idée, jusqu’à la phase de conception et d’implémentation, a relevé, de son côté, le directeur de l’Information, M. Mohamed Rida Braim, dans une déclaration similaire.

Pour M. Braim, la Direction de l’Information continuera à accompagner le développement et la montée en puissance de ces deux services, à travers notamment la production d’un contenu riche, professionnel et diversifié, la formation des journalistes des deux médias aux techniques journalistiques, ainsi que la garantie des ressources nécessaires, dans le cadre d’une politique de mutualisation des efforts avec la Direction des Médias.

Après plusieurs années de collaboration et d’actions mutuelles, la Direction de l’Information et la Direction des médias sont deux entités jumelles qui se complètent dans leur travail et demeurent résolument engagées dans un programme de mutualisation des efforts, a-t-il soutenu.

Dans la même lignée, le directeur des Médias, M. Hicham Lakhal, a fait savoir que cette rencontre a été une opportunité pour saluer les efforts déployés par les journalistes de l’Agence qui ont abouti à la naissance de “M24” et “RIM Radio”, dans un paysage médiatique qui en avait besoin.

Cette journée d’étude a également offert l’occasion de réaffirmer la nécessité de poursuivre les efforts au profit des auditeurs et téléspectateurs et implémenter les différents projets futurs utiles à “M24” et à “RIM Radio”, a-t-il dit.