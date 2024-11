Un magazine belge met la lumière sur les joyaux touristiques du Maroc, “pays des mille et une merveilles”

jeudi, 7 novembre, 2024 à 14:26

Bruxelles – Le magazine hebdomadaire belge “Soir mag” a mis en exergue, dans sa dernière édition, les destinations touristiques phares du Maroc, “pays des mille et une merveilles”.

Le royaume est un ”livre d’Histoire à ciel ouvert”, souligne la publication, mettant la lumière sur la richesse de la culture, de la civilisation et de la nature du Maroc, “des médinas bourdonnantes au silence du désert”.

Le magazine passe en revue plusieurs destinations touristiques de renommée, comme Agadir, “station balnéaire aux allures de carte postale”, qui déploie 6 km de sable fin caressés par 300 jours de soleil par an, Casablanca, qui constitue le symbole d’un Maroc qui “avance vers le futur sans renier son passé”, et Marrakech, la perle qui “joue avec les sens” avec sa médina et ses souks qui “bruissent d’une vie intense”.

L’article met la lumière aussi sur Fès, première ville impériale du Maroc, qui ”vous plonge dans 12 siècles d’histoire” au travers de sa médina, classée à l’Unesco, Essaouira, la “Saint-Malo marocaine” nichée derrière ses remparts également classés à l’Unesco, Tanger, qui cultive son mystère depuis 2.500 ans avec sa kasbah qui “surplombe fièrement le détroit où se croisent les continents”, sans oublier Rabat, la capitale politique qui “joue la carte de la douceur de vivre” avec ses larges avenues bordées d’immeubles Art déco, ses remparts du XIIe siècle et ses jardins andalous.

Le magazine s’arrête également sur les attraits touristiques de destinations comme Chefchaouen, Meknès, Tétouan et Ouarzazate ainsi que de sites comme la kasbah d’Ait Ben Haddou, les gorges du Dadès, Merzouga et Volubilis.

Par ailleurs, “Soir mag” consacre un article à Dakhla, qui “se dévoile comme une destination de rêve pour les amateurs de nature, d’aventure et de bien-être”. “Cette ville, à l’histoire aussi riche que ses paysages, incarne le charme du désert et de l’océan, attirant de plus en plus de voyageurs en quête de déconnexion et d’authenticité”, indique-t-on, notant que la lagune de Dakhla est devenue un haut lieu pour les passionnés de sports nautiques, notamment le kitesurf et le wind-surf, attirant des amateurs du monde entier.

“Dakhla est bien plus qu’une destination de vacances. C’est un véritable voyage sensoriel, où les dunes du désert, les saveurs locales et les rencontres avec la faune marine se conjuguent pour offrir une aventure mémorable”, lit-on dans cette publication.