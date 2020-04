Le magazine français “Valeurs actuelles” met en exergue les capacités du Maroc face au Covid-19

vendredi, 10 avril, 2020 à 12:58

À mesure que le confinement pèse sur le quotidien des Marocains, squattant confortablement leur existence, nos priorités se remodèlent, se chamboulent et se bousculent. Alors que les premières journées de l’état d’urgence sanitaire, décrété le 20 mars, étaient ponctuées de va-et-vient frénétiques entre le boucher et l’épicier, et entre les grandes surfaces et les souks plus ou moins fréquentés, aujourd’hui ce sont d’autres besoins qui s’imposent.