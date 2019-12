La Maison de la Poésie au Maroc présente ses nouvelles publications de 2019

Au cours de cette cérémonie culturelle et artistique, animée par l’écrivain et poète Hassan Najmi, Bayt Achiir a dévoilé l’ensemble de ses nouveaux titres qui comprènnent 14 ouvrages, consacrés principalement aux domaines de la traduction et de la critique. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs auteurs de ces titres, et d’une pléiade de personnalités culturelles, artistiques et médiatiques