Majida Benkirane se dit fière de son film “Zawaya Al-Sahraa, Zawaya Al-Watan”

jeudi, 2 septembre, 2021 à 15:11

Rabat – La cinéaste marocaine Majida Benkirane a indiqué être “patriotiquement et créativement fière” de son film-documentaire “Zawaya Al-Sahraa, Zawaya Al-Watan”, un opus qui conforte la vraie dimension de l’appartenance aux provinces sahariennes du Royaume.

Mme Benkirane, qui était l’invitée la veille après-midi de la Radio d’information marocaine “RIM RADIO”, a expliqué que son documentaire est fin prêt au Centre cinématographique marocain (CCM) après près d’un an de tournage, ajoutant que ce travail reflète les contacts incessants entre le nord et le sud du Maroc via des manuscrits, documents et preuves.

La réalisatrice marocaine a, en outre, souligné que la force du documentaire réside dans les preuves et les témoignages qu’il présente, relevant l’impératif de fournir des documents à travers l’histoire et à travers les relations humaines et sociales lors de la présentation de n’importe quelle information historique.

Pour elle, “Zawaya Al-Sahraa, Zawaya Al-Watan” célèbre le côté soufi essaimé par les zaouias du Sahara dans leurs relations avec les autres parties du pays et tente de restituer leur relation commune avec les Sultans du Maroc, au gré des différents mouvements et déplacements géographiques.

Elle a relevé que ce documentaire conclut à l’existence de documents attestant de “liens étroits qui confirment la marocanité du Sahara”, soutenant que le film puise sa force artistique dans sa capacité à aborder de grandes questions politiques, religieuses et sociales “avec beaucoup d’inspiration et énormément de sincérité et de transparence historique”.

Le film, a-t-elle ajouté, a été tourné dans des circonstances particulières ayant coïncidé avec la période du confinement sanitaire.

“Après la reprise du tournage, certains membres du staff artistique et technique ont été touchés par le virus, et nous avons dû arrêter à nouveau afin de préserver la sécurité de tous. Nous n’avons repris le tournage qu’après s’être rassurés que tout le monde s’était rétabli”, a-t-elle souligné.