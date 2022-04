La majorité des monuments bénéficient de programmes de restauration et de réhabilitation (M. Bensaid)

Rabat – La majorité des monuments et sites historiques les plus visités au Maroc bénéficient de programmes de réhabilitation, de restauration et de mise en valeur de manière continue et durable, a affirmé lundi, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.