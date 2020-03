La MAP célèbre ses femmes à l’occasion du 08 mars

lundi, 9 mars, 2020 à 19:19

Rabat – L’Agence Maghreb arabe presse (MAP) a organisé, lundi à son siège à Rabat, une cérémonie pour célébrer ses femmes cadres relevant du corps journalistique et administratif, à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsables de communication dans nombre de secteurs et établissements privés, qui ont pris connaissance, en compagnie des journalistes de la MAP, des conditions de travail et ont assisté la conférence de rédaction tenue chaque lundi.

Les invitées ont, ainsi, salué les efforts déployés par les journalistes de la MAP, pour assurer des couvertures médiatiques complètes des différentes activités organisées par les établissements auxquels elles appartiennent.

Elles ont en l’occurrence mis en exergue le professionnalisme des journalistes-femmes de l’Agence et leur rôle dans le rayonnement de cette institution médiatique nationale.

De leur côté, les femmes de la MAP se sont réjouies de cette célébration, devenue une tradition de l’Agence voici des années, pour mettre en avant les efforts de la gent féminine dans les différents services aussi bien de la rédaction que de l’administration.

Dans ce sens, Karima Hajji, journaliste à la MAP, a qualifié la présence des femmes au sein de l’Agence de « distinguée » et d’« importante » grâce à leurs compétences et leur professionnalisme, se disant fière des mots d’encouragement qu’elles reçoivent de la part des responsables, “toujours prêts à nous attribuer des postes de leadership dans l’Agence”.

Elle a, ainsi, noté l’augmentation notable du nombre de journalistes-femmes au sein de la MAP, qui ont démontré leurs compétences là où elles sont affectées, que ce soit dans les bureaux régionaux ou internationaux.

Pour sa collègue Fadwa El Ghazi, la célébration que la MAP a consacrée à ses femmes est une nouvelle occasion pour mettre l’accent sur l’importance de la complémentarité entre les hommes et les femmes de cette institution et un rendez-vous pour renforcer la parité entre les genres et offrir un produit médiatique digne d’une Agence du XXIè siècle.

Fatima Zahra Belarbi, secrétaire générale du Comité de parité de la MAP, a, quant à elle, affirmé que ce Comité, créé le 12 mars 2019, vise à consolider la présence de la femme au sein de l’Agence et s’inscrit dans le cadre de la perspective de consécration de l’esprit de parité.

Ce comité exécutif, ajoute-t-elle, dont la création avait coïncidé avec le 60è anniversaire de la MAP, œuvre au suivi et à l’évaluation du taux annuel de réalisation de la parité au sein des différents appareils de l’Agence, avec la proposition de suggestions à même de renforcer la présence des femmes cadres dans le corps journalistique et administratif de la MAP.

Fidèle à sa tradition à chaque journée internationale de la femme (8 mars), l’Agence Maghreb arabe presse (MAP) remet les commandes de l’ensemble de ses services rédactionnels à ses journalistes femmes, le temps d’une journée de fête riche en événements, une initiative symbolique pour célébrer l’élément féminin de l’agence et lui rendre hommage pour son engagement et son dévouement.

Il s’agit d’une attention particulière pour honorer les efforts déployés par le personnel féminin de l’agence, qui fait la force de l’institution et joue un rôle prépondérant, aux côtés de leurs collègues masculins, dans le développement et le rayonnement de la MAP aux niveaux national et international.

Par rapport au nombre assez limité dans les années 1980, la MAP compte aujourd’hui 211 femmes dévouées et militantes dans l’âme. 104 femmes font partie du corps journalistique de l’Agence, dont 17 affectées dans des bureaux internationaux, 30 dans des bureaux régionaux et 2 correspondantes.

La MAP multiplie les initiatives afin d’accompagner la montée en puissance du leadership féminin et promouvoir la culture de la parité, et ce à travers une politique d’embauche qui conforte l’égalité des chances entre les deux sexes et qui veille à offrir aux femmes journalistes un plan de carrière opportun avec différentes perspectives d’avenir.

Ainsi, les agencières de la MAP pourront prouver, par leurs compétences et leur détermination, toute la place qu’elles méritent malgré la difficulté de la tâche et l’énormité des sacrifices à consentir.