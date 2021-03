La MAP célèbre ses femmes à l’occasion du 8 mars

lundi, 8 mars, 2021 à 13:25

Rabat – L’Agence Marocaine de Presse (MAP) a organisé, lundi à son siège à Rabat, une cérémonie pour célébrer ses femmes cadres relevant du corps journalistique et administratif, à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Fidèle à cette tradition, la MAP remet les commandes de l’ensemble de ses services rédactionnels à ses journalistes femmes, qui mèneront la barque durant cette journée du 8 mars, une initiative symbolique pour célébrer les femmes de l’Agence et leur rendre hommage pour leur engagement et leur dévouement.

Il s’agit d’une attention particulière pour honorer les efforts déployés par le personnel féminin de l’Agence, qui fait la force de l’institution et joue un rôle prépondérant, aux côtés de leurs collègues masculins, dans le développement et le rayonnement de la MAP aux niveaux national et international.

C’est une tradition instaurée par les responsables de la MAP afin de mettre en avant leur volonté de soutenir les femmes dans leur émancipation et de les encourager à assumer des rôles de leaders, que ce soit aux services rédactionnels ou administratifs.

Tout en étant l’expression d’une reconnaissance de la présence des éléments féminins au sein de la MAP et de l’ampleur de leur contribution aux efforts consentis pour améliorer la production et le rendement, cette initiative est également une occasion pour les journalistes femmes évoluant dans l’ensemble des services de l’Agence pour mettre en évidence leurs capacités professionnelles.

Ainsi, Mme Soumia Al Arkoubi est désignée directrice de l’Information, alors que sa collègue Mme Karima Hajji prend les commandes de la rédaction en chef nationale.

Les postes de rédactrices en chef internationale, régionale et multilingues sont occupés respectivement par Mme Fadwa El Ghazi, Mme Bouchra Azour et Mme Bassma Rayadi, tandis que la fonction de rédacteur en chef économie et finance est assurée par Mme Malika Mojahid.

Mme Imane Boussaid occupe le poste de rédactrice en chef production numérique et multimédia, alors que Mme Imane Brougi mène ses fonctions à la tête de la rédaction en chef publications.

La rédaction en chef photo et infographie est occupée par Mme Malak Lamrabet, alors que sa collègue Mme Hala Reggane prend les commandes de la rédaction en chef documentation.

Les rédactions en chef de MAP intelligence et de Sport sont confiées à Mme Asmaa Houri et Mme Sofia El Aouni.

Dans la direction des Médias, Mme Fatima-Ezzahra Erraji occupe le poste de Directrice. La rédaction en chef RIM Radio est confiée à Mme Jihane Mourchid, alors que Mme Nouha Izrar s’adjuge les commandes de la rédaction en chef M24. Mme Nadia Rouijel occupe, quant à elle, le poste de rédactrice en chef Dibnews.

Par rapport au nombre assez limité dans les années 1980, la MAP compte aujourd’hui 200 femmes dévouées et militantes dans l’âme, soit 39% de l’ensemble des effectifs de l’Agence. 101 femmes font partie du corps journalistique de l’Agence, dont 10 affectées dans des bureaux internationaux et 31 dans des bureaux régionaux.

La MAP multiplie les initiatives afin d’accompagner la montée en puissance du leadership féminin et promouvoir la culture de la parité, et ce à travers une politique d’embauche qui conforte l’égalité des chances entre les deux sexes et qui veille à offrir aux femmes journalistes un plan de carrière opportun avec différentes perspectives d’avenir.

Ainsi, les agencières de la MAP pourront prouver, par leurs compétences et leur détermination, toute la place qu’elles méritent malgré la difficulté de la tâche et l’énormité des sacrifices à consentir.