La MAP, une dynamique de modernisation au diapason des mutations accélérées dans le domaine des médias

jeudi, 17 novembre, 2022 à 12:05

Rabat – Érigée en véritable pôle public d’information, l’Agence marocaine de presse (MAP) s’est investie, depuis plus d’une décennie, dans une dynamique ambitieuse de modernisation en phase avec les mutations accélérées que connaît le monde des médias.

Après le franc succès qu’ont rencontré aussi bien sa chaîne d’information en continu “M24” que sa radio “RIM”, la MAP, qui souffle vendredi sa 63ème bougie, a réussi à s’imposer comme une agence pionnière en matière d’adaptation à l’évolution que connaît le monde des médias à l’ère des nouvelles technologies et des réseaux sociaux.

Outre sa forte présence sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, l’Agence, jadis une Agence mono-produit (la dépêche en l’occurrence), a multiplié ces dix dernières années les produits et les supports pour investir l’ensemble des segments médiatiques.

Et pour offrir une information crédible, complète et intelligible, la MAP a opté ces dernières années pour de nouveaux formats éditoriaux pour expliquer, analyser, commenter et mettre en perspective des faits ou des événements d’actualité, tout en répondant à une nouvelle tendance générale de création de contenus, très prisée dans le monde de la presse aujourd’hui.

Accrocheurs et engageants, ces nouveaux formats comme le Verbatim, les “Points clés”, “L’essentiel de”, “les protagonistes”, “la mise au point (Droit de réponse)”, “le vrai du faux”, l’Interview, les listicles, le Fact checking, les points importants, “le pour et le contre” et le décodage, ont fait sortir la dépêche de sa structure classique pour embrasser un genre nouveau qui a permis une interaction dynamique, non seulement avec les usagers habituels des services de la MAP, mais également avec les jeunes lecteurs rompus aux nouveaux modes de communication et d’information, rapides, succincts et directs.

Toujours au diapason des nouvelles technologies, la MAP a eu également recours à l’intelligence artificielle en vue d’accroître sa productivité et renforcer son positionnement, en tant que première agence de presse africaine.

Le recours à l’intelligence artificielle permet ainsi la génération automatique des formats (Archivage texte, image et AV, Texte automatisé : sport, business, météo et traduction automatique).

L’Agence a franchi un nouveau cap dans l’implémentation de sa feuille de route digitale, à travers le déploiement d’une plateforme d’intelligence artificielle (IA) pour la production automatique des dépêches et du tagging de ses archives numérisées.

Par ailleurs et après le franc succès des expériences pilotes au niveau des rédactions économie-finances et sport, la MAP s’est lancée courant 2022 dans un ambitieux projet d’autonomisation de l’ensemble de ses services rédactionnels en vue d’assurer plus d’efficacité et promouvoir la spécialisation.

Dans le domaine audiovisuel et dans une démarche inédite de diversification de ses produits culturels, en phase avec ses statuts et dans le cadre de la diversité et de la richesse du patrimoine national, la MAP a lancé en 2022 un éventail de webradios thématiques, qui plongent l’auditeur dans un univers acoustique particulier, et viennent s’ajouter à la webradio d’information en continu de la MAP, www.rimradio.ma.

La production audio s’est enrichie avec le lancement de RIMCAST, un nouveau produit dédié aux podcasts, qui permet à la radio d’information en continu de la MAP de se positionner dans le monde du podcast, un nouveau concept en vogue très prisé par les jeunes auditeurs.

Accessible via une simple connexion Internet sur le site web “http://rimcast.ma” et sur les smartphones, à travers une application dédiée, téléchargeable sur “Play store” et “Apple store”, RIMCAST se veut une contribution à l’effervescence que connaît le paysage médiatique national, en phase avec l’identité plurielle et la richesse du patrimoine culturel marocain.

Pour sa part, M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, s’est enrichie, dans le cadre de sa nouvelle grille de programmation, par de nouvelles émissions traitant divers sujets d’actualité culturelle, intellectuelle et sociale.

Ces nouvelles émissions télévisées s’inscrivent dans le cadre de la volonté de M24, et ce depuis sa création, de mettre en place une programmation à fort impact, basée sur le renforcement de ses réalisations, dans l’optique de promouvoir son rayonnement en tant que plateforme médiatique qui se penche sur l’ensemble des questions de société.

La place de l’Agence a été également confortée ces dernières années dans le domaine de l’édition grâce à ses différentes publications, dont deux quotidiens en arabe “Al Yaoum Al Maghribi” et en français “Maroc le Jour”, le magazine mensuel intelligent “BAB” en versions française et arabe, ou encore le magazine trimestriel dédié à la diversité des cultures maghrébines “Maghreb 1”.

L’activité d’édition de l’Agence porte aussi sur la publication annuelle de l’Album de la MAP, et deux yearbook “Nouvelles du Maroc” et “Maroc factuel” en quatre langues, en plus d’autres publications ponctuelles dont “Rabat Magique”, la première parution d’une série de livres sur les villes du Maroc qui visent à faire connaître les cités du Royaume et, à travers elles, les régions auxquelles elles appartiennent, en présentant leurs potentialités à travers un rubriquage riche et varié, qui va de l’histoire à la technologie, en passant par la culture, les places et monuments, la spiritualité, le sport, la nature …etc.

La photo est un autre champ où la MAP a fait d’énormes réalisations lors des dix dernières années. C’est ainsi que le fonds photographique de l’Agence ne cesse de s’enrichir de jour en jour, outre le renforcement de l’offre MAP Services et MAP Digitale qui sont taillées sur mesure pour être à la hauteur des aspirations de ses clients.

D’autre part, la MAP, qui dispose d’une vingtaine de sites d’information et de douze sites d’informations régionales, a lancé fin 2021 un nouveau site d’information spécialisé, “mapdata.ma”, qui décode l’actualité nationale et internationale à partir de l’analyse et du traitement des données statistiques.

La MAP a poursuivi ainsi durant l’année 2022 sa dynamique réformatrice dans le but d’améliorer sa production et de renforcer son positionnement à l’échelle continentale, régionale et internationale.