La MAP et Europa Press scellent un partenariat stratégique, solide et durable

jeudi, 9 juin, 2022 à 22:25

Rabat- L’Agence marocaine de presse (MAP) et l’Agence de presse espagnole Europa Press viennent de sceller un partenariat stratégique, solide et durable, en vertu duquel les deux agences ont convenu de renforcer leur coopération en termes d’échange d’informations et d’expertises et de formation.

Ce partenariat MAP-Europa Press a été concrétisé par la signature, jeudi à Rabat, d’une convention de coopération par le Directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi et le président exécutif d’Europa Press, Asis Martin De Cabiedes.

Le partenariat médiatique motivé par une “durabilité stratégique” porte sur l’échange du contenu d’actualité en espagnol diffusé via internet et sur les divers supports des deux agences, dont l’infographie, la photographie, les podcasts et la data.

Il s’agit également d’échanger les visites et d’organiser des stages de formation au profit des cadres des deux agences, dans les domaines journalistique, technique et administratif.

Cette convention, qui est une “réelle opportunité” pour la MAP et Europa Press, ouvre la voie à un échange de contenu médiatique en espagnol et d’expertise entre les professionnels des deux agences, a indiqué à cette occasion M. Hachimi Idrissi.

Il a, à cet effet, rappelé que la richesse et la diversité linguistique du contenu de la MAP renforce la place de l’agence dans le domaine de l’information en tant que pôle public qui déploie une diversité de moyens professionnels.

Pour sa part, M. De Cabiedes a affirmé que ce partenariat balise le terrain pour un échange de contenus plus approfondi.

Il a, à ce titre, relevé que cette convention promeut la diffusion d’une information sûre entre les deux agences et vise à lutter contre les tentatives de désinformation et les fake-news.

Saluant les perspectives prometteuses qui s’ouvrent aux relations renouvelées entre le Maroc et l’Espagne sur les différents plans, M. De Cabiedes a mis en avant l’importance de cette convention dans le domaine de l’information, qui contribue à renforcer les liens entre les peuples des deux pays, outre sa valeur stratégique en matière d’échange d’informations fiables.

Cette convention “solide” établit un lien entre les deux agences, a soutenu le président exécutif d’Europa Press dans une déclaration à “M24”, la chaîne d’information en continu de la MAP, ajoutant qu’elle met en avant la valeur de l’information dans le renforcement des relations entre les peuples des deux pays.

“Les liens d’amitié ont toujours prévalu” entre le Maroc et l’Espagne, a-t-il dit.

“L’information rapproche les peuples, ce qui est notre mission, notre raison d’être et précisément l’objectif principal de cette convention “, a-t-il conclu.