La MAP examine sa stratégie de monétisation des produits

mercredi, 3 mars, 2021 à 19:00

Rabat – L’agence marocaine de presse (MAP) a organisé, mercredi à Salé, un séminaire au profit du personnel de la Direction de la monétisation des produits relevant de l’agence, sous le thème “Organisation de l’action de monétisation des produits de la MAP”.

S’exprimant à cette occasion, le Directeur Général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi a affirmé que ce séminaire revêt une grande importance, d’autant plus qu’il s’agit d’une question stratégique qui concerne les ressources et le chiffre d’affaires. Cette question engage l’ensemble de l’entreprise et implique l’ensemble du Directoire, a-t-il relevé.

Il s’agit aussi, selon M. Hachimi Idrissi, d’une réunion qui met en exergue le sens d’appartenance et d’attachement à l’entreprise, son contrat moral et ses valeurs fondamentales, notant que le séminaire constitue aussi une opportunité pour le personnel de la Direction de monétisation de s’exprimer au sujet du déroulement de leurs missions.

“Cette réunion vise à trouver les moyens susceptibles de faire avancer cette Direction, qui gère les différents produits de la MAP”, lesquels moyens exigent le même niveau d’engagement, a fait valoir le Directeur Général, notant que ce rendez-vous tend à améliorer la performance de tous les membres de la Direction de monétisation en vue d’apporter davantage au projet collectif de l’agence.

Pour sa part, le Secrétaire général de la MAP, M. Rachid Boumhil a indiqué dans une déclaration à la chaine de télévision de la MAP (M24), que la réunion de mercredi relève d’une démarche de qualité, d’amélioration, et d’un processus d’augmentation de compétences, afin d’étudier les pistes possibles pour une meilleure organisation de l’action de monétisation et de dresser un bilan de ce qui a été fait jusqu’à présent.

Il a également souligné que la MAP accorde une importance particulière à son organisation et à son action de monétisation. “Nous sommes une entreprise et nous avons le devoir de monétiser l’ensemble de notre action, nos efforts et l’ensemble des produits qui sont créés de manière continue par l’agence”, a-t-il dit, ajoutant que le séminaire vise à rappeler l’attachement au plan stratégique de la MAP, à permettre à tout un chacun de s’identifier sur la chaîne de valeur et à se projeter dans l’avenir autour des moyens d’amélioration de sa prestation individuelle, et rejoindre l’objectif commun de l’agence.

Au terme de ce séminaire, un livre de la monétisation sera élaboré, lequel permettra d’unifier la terminologie, de fixer les mêmes objectifs, de disposer de la même démarche et d’améliorer encore plus la prestation de l’agence de manière générale.

De son côté, le Directeur de la monétisation des produits & services et du marketing de la MAP, M. Khalid Oulehri a mis en avant l’importance de telles rencontres pour le personnel de la Direction, recommandant par la même la tenue de deux réunions biannuelles similaires en juin et en décembre.

M. Oulehri a dressé, lors de ce séminaire un état des lieux général de l’action de monétisation menée par la Direction, en passant en revue les réalisations 2018-2020, l’organisation actuelle de la Direction, l’organisation de l’action de vente et de prospection, l’action de la gestion des encaissements, ainsi que les points d’amélioration et les projections futures.

La rencontre a été également marquée par des témoignages, suivis d’un débat approfondi entre les membres du Directoire et le personnel de la Direction concernée.